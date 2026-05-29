Milan, tra i candidati per la panchina spunta il pupillo di Rangnick: Matthias Jaissle

Déjà vu delle voci del 2020, quando Rangnick fu vicino allo sbarco a Milano e vedeva nel giovane tedesco un profilo perfetto per affiancarlo come allenatore e potenzialmente succedergli a San Siro. Lo stesso Jaissle, in un'intervista esclusiva rilasciata a Sport Mediaset a inizio maggio, ci confessò che ci fu più di un contatto: "Diciamo che all’epoca guardavo molte più partite del Milan e osservavo molto attentamente i giocatori rossoneri! È un club fantastico e negli anni successivi fu davvero bello affrontarlo con il Salisburgo, i tifosi erano pazzeschi".