Milan, futuro incerto per Modric: il Real e Florentino lo tentano

Invece, il crollo verticale nel finale di stagione, culminato con la disfatta contro il Cagliari all'ultima giornata e il declassamento in Europa League, ha stracciato il copione. Il quarto posto è sfumato e il Milan è sprofondato nel caos, dando il via a una vera e propria rivoluzione interna che ha già visto i licenziamenti in blocco di Allegri, Furlani, Moncada e Tare.