Roma: Massara non è più il direttore sportivo

29 Mag 2026 - 17:07
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Frederic Massara © asroma

Frederic Massara © asroma

La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara.

Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.

La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.

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