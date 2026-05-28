Svelata la strategia di Iraola: Milan e Crystal Palace attendono, lo spagnolo ha le idee chiare

Andoni Iraola non ha fretta di decidere cosa fare del suo futuro. Il tecnico spagnolo, reduce da una stagione più che positiva con il Bournemouth, ha preso tempo nonostante la corte asfissiante di Crystal Palace e Milan che non hanno ancora ricevuto una risposta. I dirigenti rossoneri lo hanno incontrato due volte nel giro di pochi giorni, il club di Londra lo ha messo nel mirino da tempo offrendogli un ricco contratto e un progetto ambizioso dove il 43enne sarebbe centrale anche sul mercato. Due proposte che Iraola non ha rispedito al mittente ma nemmeno accolto.
L'ex Rayo Vallecano e AEK Larnaca non sta agendo a caso: prima di accettare le due offerte che ha sul tavolo, vuole vedere cosa accadrà sulle panchine di Liverpool e Bayer Leverkusen come conferma Sky Sports News. D'altronde parliamo di un tecnico ambizioso, in grande ascesa e protagonista di un calcio moderno. Vuole restare a grandi livelli senza imbarcarsi in progetti che non gli forniscono tutte le garanzie necessarie.
Al momento, come già sottolineato, la trattativa con il Milan sta avanzando, mentre col Crystal Palace c'è poco da discutere. I londinesi, freschi vincitori della Conference League, hanno fatto tutto il possibile: entro la fine della settimana, fa sapere BBC Sport, si attendono una risposta definitiva. Il piano B dei rossoblu porta dritti a Frank Lampard che poche settimane fa ha riportato il Coventry City in Premier League.