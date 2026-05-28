Svelata la strategia di Iraola: Milan e Crystal Palace attendono, lo spagnolo ha le idee chiare

Andoni Iraola non ha fretta di decidere cosa fare del suo futuro. Il tecnico spagnolo, reduce da una stagione più che positiva con il Bournemouth, ha preso tempo nonostante la corte asfissiante di Crystal Palace e Milan che non hanno ancora ricevuto una risposta. I dirigenti rossoneri lo hanno incontrato due volte nel giro di pochi giorni, il club di Londra lo ha messo nel mirino da tempo offrendogli un ricco contratto e un progetto ambizioso dove il 43enne sarebbe centrale anche sul mercato. Due proposte che Iraola non ha rispedito al mittente ma nemmeno accolto.