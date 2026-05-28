L'INTRECCIO

Svelata la strategia di Iraola: Milan e Crystal Palace attendono, lo spagnolo ha le idee chiare

Lo spagnolo prende tempo: vuole ponderare bene la scelta in un momento decisivo della sua carriera

28 Mag 2026 - 12:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Andoni Iraola non ha fretta di decidere cosa fare del suo futuro. Il tecnico spagnolo, reduce da una stagione più che positiva con il Bournemouth, ha preso tempo nonostante la corte asfissiante di Crystal Palace e Milan che non hanno ancora ricevuto una risposta. I dirigenti rossoneri lo hanno incontrato due volte nel giro di pochi giorni, il club di Londra lo ha messo nel mirino da tempo offrendogli un ricco contratto e un progetto ambizioso dove il 43enne sarebbe centrale anche sul mercato. Due proposte che Iraola non ha rispedito al mittente ma nemmeno accolto.

L'ex Rayo Vallecano e AEK Larnaca non sta agendo a caso: prima di accettare le due offerte che ha sul tavolo, vuole vedere cosa accadrà sulle panchine di Liverpool e Bayer Leverkusen come conferma Sky Sports News. D'altronde parliamo di un tecnico ambizioso, in grande ascesa e protagonista di un calcio moderno. Vuole restare a grandi livelli senza imbarcarsi in progetti che non gli forniscono tutte le garanzie necessarie.

Leggi anche

E come dt rispunta Rangnick: "Al Milan una cosa straordinaria...". Ma pone condizioni importanti

Al momento, come già sottolineato, la trattativa con il Milan sta avanzando, mentre col Crystal Palace c'è poco da discutere. I londinesi, freschi vincitori della Conference League, hanno fatto tutto il possibile: entro la fine della settimana, fa sapere BBC Sport, si attendono una risposta definitiva. Il piano B dei rossoblu porta dritti a Frank Lampard che poche settimane fa ha riportato il Coventry City in Premier League. 

milan
rangnick
andoni iraola

Ultimi video

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

01:59
Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

04:06
Accomando: "Napoli, quasi fatta per Italiano. Compromesso il rapporto con Lukaku"

Accomando: "Napoli, quasi fatta per Italiano. Compromesso il rapporto con Lukaku"

01:55
DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

01:52
Inter mercato "evolutivo"

Inter mercato "evolutivo"

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

I più visti di Milan

Andoni Iraola

La prima mossa di Ibra: tutto su Iraola, incontro nelle prossime ore

Iraola il prescelto di Ibra già da un mese, ma filtra pessimismo. Come ds rispunta Rangnick

E come dt rispunta Rangnick: "Al Milan una cosa straordinaria...". Ma pone condizioni importanti

Maldini e un futuro al Fener con Hakan Safi presidente? "Grande mente, leader e amico"

Chi è Andoni Iraola: perché il tecnico del "miracolo Bournemouth" piace al Milan

Milan, anche il mercato si complica: più difficile l'assalto a Goretzka, si ascoltano offerte per Leao

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:17
Torino, positivo l'incontro con Abate: in corsa c'è anche Aquilani
11:49
Como, italiani cercasi: in difesa obiettivo Pirola
11:29
Sudtirol, risoluzione consensuale con il ds Paolo Bravo
10:35
Udinese, Kabasele rinnova fino al 2027
09:41
Fenerbahce all'italiana? Dopo Maldini, tornano le voci su Conte