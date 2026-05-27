Milan, Iraola il prescelto da un mese ma c'è il nodo mercato. Come ds rispunta Rangnick

Il lavoro di ricostruzione non si limiterà all'allenatore. Cardinale dopo il fallimento Champions ha praticamente azzerato la dirigenza del Diavolo: oltre ad Allegri hanno salutato il ds Tare, l'ad Furlani e il capo scout Moncada. I vertici andranno dunque ricostruiti: dopo il mister, che Ibra e Cardinale sperano possa essere Iraola, sarà il turno del ds. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero: Ralf Rangnick. L'attuale ct dell'Austria era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. L'intoppo in questo senso è rappresentato dal Mondiale: Ragnick infatti sarà impegnato con la sua nazionale ed è difficile pensare che si possa liberare prima di metà/fine giugno.