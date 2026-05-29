Pisa, Raul Albiol saluta i toscani dopo una sola stagione

Il 41enne spagnolo è sceso in campo otto volte

29 Mag 2026 - 15:16
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Raul Albiol saluta il Pisa dopo una sola stagione in nerazzurro. "È stata una stagione difficile e le cose non sono andate come mi aspettavo, ma voglio ringraziare il Pisa, i miei compagni di squadra e i tifosi per come sono stato accolto durante quest'anno", le parole del difensore in un post su Instagram. Il 40enne spagnolo era arrivato in estate dal Villareal per diventare un punto di riferimento sia in campo sia nello spogliatoio, ma ha messo insieme appena otto presenze a causa di numerosi problemi fisici. Ora per lui potrebbe iniziare una carriera da allenatore.

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