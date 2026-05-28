Pochettino: "Se i miei agenti hanno visto il Milan? Possibile"

"Se i miei agenti hanno incontrato il Milan? È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo i Mondiali. Ovviamente riceviamo delle proposte e... certo, ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. È normale" Lo dice Mauricio Pochettino, attuale ct degli USA, in conferenza stampa come racconta Espn. "Se un club venisse a dirmi: 'Oh Mauricio, ti vogliamo, ma devi iniziare domani', risponderei: 'Mi dispiace, ho un impegno con la nazionale'', aggiunge. Pochettino è uno dei nomi sondati dal Milan per il post Allegri e fa parte delle valutazioni del club rossonero.