Milan, Iraola si allontana: il casting Milan per la panchina porta a quattro nomi

I giornali: giovedì 28 maggio 2026
© Rassegna Stampa
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Andoni Iraola non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro. Lo spagnolo ha sul tavolo le proposte di Crystal Palace e Milan che si è fiondato su di lui intorno alla metà di maggio. Dopo i due incontri il sì ai rossoneri non è arrivato e così Ibrahimovic e Calvelli stanno anche ragionando sulle eventuali alternative.
A partire proprio dal... Crystal Palace. Se Ralf Rangnick diventasse il nuovo dt, infatti, salirebbero clamorosamente le quotazioni di Oliver Glasner che, dopo aver alzato la Conference League, ha saluterà le Aquile. L'attuale ct austriaco stima molto il lavoro di Glasner, già in quota Red Bull (che pure Rangnick ha conosciuto quando aveva allenato il Lipsia) nel 2012 come vice al Salisburgo, e potrebbe essere la sua scelta come erede di Allegri.
Ma le variabili sono molte, a partire proprio dalla mancanza del direttore tecnico: sarà Rangnick? Sarà un altro? Sarà il dt a scegliere l'allenatore? Ecco perché non si possono escludere altre tre candidature, la prima delle quali porta a Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona ed ex compagno di Ibrahimovic proprio ai tempi blaugrana; e poi è spuntato Mauricio Pochettino, ora però, da ct degli Usa, impegnato con i Mondiali in casa propria.
Infine, più staccato, Thiago Motta che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. Sembra uscito dai radar Mark van Bommel che però non va mai escluso visto l'alto gradimento da parte di Ibra.
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