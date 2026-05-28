Milan, Iraola si allontana: il casting Milan per la panchina porta a quattro nomi

Andoni Iraola non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro. Lo spagnolo ha sul tavolo le proposte di Crystal Palace e Milan che si è fiondato su di lui intorno alla metà di maggio. Dopo i due incontri il sì ai rossoneri non è arrivato e così Ibrahimovic e Calvelli stanno anche ragionando sulle eventuali alternative.