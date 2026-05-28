Milan: ritorno di fiamma per Rangnick, lui non smentisce. Ma le sue richieste sono importanti

L'attuale ct dell'Austria, stipendio da 2 milioni di euro, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo e il diretto interessato non smentisce: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan" ha risposto a chi gli chiedeva del suo futuro in rossonero. "L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca", ha aggiunto il ct. E infatti l'intoppo in questo senso è rappresentato dal Mondiale: Ragnick sarà impegnato con la sua nazionale ed è difficile pensare che si possa liberare prima di metà/fine giugno.