Panchina Milan, Ibrahimovic ha scelto Iraola: previsto l'incontro decisivo

Il tecnico spagnolo, 43 anni e bandiera dell'Athletic Bilbao da giocatore, ha un contratto in scadenza il 30 giugno ma ha già annunciato, assieme al Bournemouth (che ha scelto Marco Rose al suo posto), la separazione a fine stagione. In Premier League guadagnava 1,8 milioni di euro netti e sarebbe quindi molto sostenibile per le casse rossonere.