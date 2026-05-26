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Panchina Milan, Ibrahimovic ha scelto Iraola: previsto l'incontro decisivo

Rivoluzione Milan: Ibrahimovic punta Andoni Iraola per il dopo Allegri. Incontro previsto nelle prossime ore, ma restano vive le piste Xavi e Thiago Motta

26 Mag 2026 - 14:01
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La prima parte della rivoluzione Milan si è compiuta, con gli addii di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, ora scatta la seconda: la ricostruzione. Con Gerry Cardinale che ha lasciato in mano la gestione della parte tecnica a Zlatan Ibrahimovic, la prima mossa dello svedese, ancor prima di definire nuovo ad e nuovo ds, porta alla scelta del nuovo allenatore. Nelle prossime ore, infatti, a Londra è previsto un incontro tra Ibra e Andoni Iraola, autore di un grande triennio al Bournemouth culminato col sesto posto e la qualificazione in Europa League, al quale sarà presente anche Cardinale.

Chi è Andoni Iraola: lo spagnolo in pole position per il Milan

 Il tecnico spagnolo, 43 anni e bandiera dell'Athletic Bilbao da giocatore, ha un contratto in scadenza il 30 giugno ma ha già annunciato, assieme al Bournemouth (che ha scelto Marco Rose al suo posto), la separazione a fine stagione. In Premier League guadagnava 1,8 milioni di euro netti e sarebbe quindi molto sostenibile per le casse rossonere.

Le alternative di Ibrahimovic: da Xavi al ritorno di Thiago Motta

 Al momento è lui in pole position, dunque, per sostituire Allegri ma non si possono escludere le altre piste trapelate da ieri. Xavi, fermo dal 2024 dopo le esperienze con Al Sadd e Barcellona; Mark Van Bommel, altro profilo molto apprezzato da Ibra, fermo dal 2024 dopo l'esperienza con l'Anversa; e Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus dalla quale era stato esonerato la scorsa stagione.

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