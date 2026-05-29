Retroscena Milan: "Accordo Allegri-Napoli già prima del Cagliari"

29 Mag 2026 - 16:05
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Massimiliano Allegri e il Napoli avevano già raggiunto un'intesa di massima prima di Milan-Cagliari? È quello che riporta Gianluca di Marzio che ha aggiunto come appena il club azzurro, qualche settimana fa, aveva appreso che Conte voleva andarsene, era tornato a contattare il tecnico toscano (già sondato un anno fa) trovando anche una bozza di accordo biennale da 6 milioni di euro a stagione. In seguito, anche per via del brutto ko rossonero coi sardi, De Laurentiis aveva pensato a Italiano, di qui il vertice tra Napoli e agenti dell'allenatore del Bologna, ma evidentemente poi c'è stato il ritorno di fiamma con Allegri e il definitivo accordo.

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