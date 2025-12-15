Logo SportMediaset

Mercato
L'INDIZIO

Thiago Silva saluta i compagni della Fluminense e pensa al Milan per il Mondiale

Il difensore brasiliano avrebbe chiuso l'esperienza in patria con la semifinale di ritorno della Copa do Brasil, persa con il Vasco da Gama, e punterebbe a tornare in Italia

di Redazione
15 Dic 2025 - 13:49

Thiago Silva vuole giocarsi tutte le chance ancora disponibili per convincere Carlo Ancelotti a convocarlo per il Mondiale 2026 e per questo motivo il difensore brasiliano sarebbe pronto a lasciare la patria direzione Milan. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il centrale della Fluminense avrebbe salutato i compagni di squadra al termine della semifinale di ritorno della Copa do Brasil, persa ai rigori con il Vasco da Gama, pensando già a un ritorno in rossonero.

Da una parte c'è la volontà di rientrare in Europa per stare vicino alla famiglia e ai figli, rimasti a Londra dopo l'addio al Chelsea, dall'altra la speranza di affrontare per un'ultima volta il Mondiale prima di chiudere la carriera. Thiago Silva avrebbe deciso di tornare dove si è trovato bene, in quel Milan che l'ha fatto diventare grande, ma il centrale carioca deve far i conti con i dubbi della società.

I quarantun'anni sulle spalle fanno paura al club di Gerry Cardinale che pensa a un profilo più giovane, inoltre è a caccia di una riserva per il reparto arretrato piuttosto che su un top player come lui. La presenza di Thiago Silva potrebbe infatti rompere l'equilibrio raggiunto con Massimiliano Allegri e sovvertire le gerarchie, motivo per cui la volontà del giocatore potrebbe non bastare. 

thiago silva
milan

