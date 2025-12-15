Thiago Silva saluta i compagni della Fluminense e pensa al Milan per il Mondiale

Thiago Silva vuole giocarsi tutte le chance ancora disponibili per convincere Carlo Ancelotti a convocarlo per il Mondiale 2026 e per questo motivo il difensore brasiliano sarebbe pronto a lasciare la patria direzione Milan. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il centrale della Fluminense avrebbe salutato i compagni di squadra al termine della semifinale di ritorno della Copa do Brasil, persa ai rigori con il Vasco da Gama, pensando già a un ritorno in rossonero.