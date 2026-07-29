Leao-Fenerbahce, c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Atteso oggi in ritiro a Perth

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia, uno dei leader del Milan, ha parlato così della situazione legata al numero 10 rossonero: "Voglio molto bene a Rafa perché abbiamo condiviso un percorso lungo tanti anni nei quali ci sono state gioie e anche dispiaceri. Penso che abbia dato tantissimo a questa squadra e tutti qui gli vogliono bene. Poi ognuno è giusto che prenda le sue decisioni: le persone che rimangono al Milan devono farlo dando la priorità alla società e alla squadra. Sono sicuro che Rafa, finché sarà qui, farà il meglio per questo gruppo".