Leao-Fenerbahce, c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Atteso oggi in ritiro a Perth
Il portoghese comincerà la stagione sotto la guida di Amorim in attesa di definire il proprio futuro. Gabbia: "Ognuno fa le proprie scelte"
In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento, però, l'unico interesse concreto è rappresentato da Fenerbahce (in pole position) e Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, oggi Leao si unirà alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos, che potrebbe già debuttare in rossonero il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter.
La distanza tra domanda e offerta
Nella giornata di ieri, il Fenerbahce si è recato a Casa Milan con dei propri emissari per mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro, ma il Milan chiede di più e una formula diversa. Il Diavolo, infatti, vuole sì vendere Leao ma a titolo definitivo e per almeno 50 milioni. Al momento Cardinale non ha dato il suo ok, ma la trattativa è avanzata. Con Leao, poi, c'è già un accordo di massima per un quadriennale da 12 milioni di euro con l'intermediazione di Mendes.
"Ognuno prende le sue decisioni"
In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia, uno dei leader del Milan, ha parlato così della situazione legata al numero 10 rossonero: "Voglio molto bene a Rafa perché abbiamo condiviso un percorso lungo tanti anni nei quali ci sono state gioie e anche dispiaceri. Penso che abbia dato tantissimo a questa squadra e tutti qui gli vogliono bene. Poi ognuno è giusto che prenda le sue decisioni: le persone che rimangono al Milan devono farlo dando la priorità alla società e alla squadra. Sono sicuro che Rafa, finché sarà qui, farà il meglio per questo gruppo".