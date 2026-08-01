Mediaset rende omaggio a Baresi: alle 23 la sua partita di addio su Italia 1

Nel Milan, guidato per l'occasione da Sacchi e Capello, tutti i compagni che condivisero con lui i trionfi dell'era berlusconiana. Giovanni Galli e Sebastiano Rossi, Tassotti e Ancelotti, gli olandesi Gullit, Van Basten e Rijkaard e Roberto Baggio, Virdis e Weah.



Queste le formazioni in campo:



Milan: G. Galli; Tassotti, F. Galli, F. Baresi, Mussi; Colombo, Ancelotti, Rijkaard, Donadoni; Van Basten, Gullit

A disp.: S. Rossi, Massaro, De Napoli, Cardone, R. Baggio, Desailly, Davids, Lentini, Virdis, Weah, Simone, Stroppa. All. Sacchi e Capello



All Stars: Preud’homme; Gerets, Blind, Hierro, Bergomi; Michel, Redondo, Wilkins; Zico; Careca, Romario

A disp.: Ielpo, G. Baresi, R. De Boer, Butragueno, H. Sanchez, Hateley, Vialli, Papin. All. Liedholm e Morini