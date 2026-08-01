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Mediaset rende omaggio a Baresi: alle 23 la sua partita di addio su Italia 1

L'ultima recita del Capitano si giocò a San Siro il 28 ottobre 1997: con lui in campo i migliori giocatori del Mondo

01 Ago 2026 - 07:30
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© Foto da web

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Un ricordo sentito, quasi dovuto, per uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. Mediaset rende omaggio a Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni, e lo fa con un appuntamento da non perdere, questa sera, sabato 1 agosto, su Italia 1. Alle ore 23 trasmetteremo infatti la sua partita d’addio al calcio, giocata il 28 ottobre 1997 a San Siro. In campo scesero allora il suo grande Milan e una selezione di All Stars con, tra gli altri, Zico, Romario, Careca, Bergomi e Beppe Baresi. Della telecronaca si occuparono Bruno Longhi e Aldo Serena.

Per l'occasione San Siro si vestì a festa, con 60mila tifosi che riempirono lo stadio per poter salutare, per l'ultima volta, il Capitano. All'evento non volle mancare nessuno dei migliori giocatori di quei tempi. Tra gli avversari c'erano gli amici-nemici Bergomi e Vialli, i madridisti Butragueno, Hierro, Michel, Redondo e Sanchez, i brasiliani Zico, Careca e Romario, ma anche il (quasi) insuperabile portiere del Malines Preud’homme, gli ex compagni Gerets, Papin, Ielpo, Wilkins e Hateley, il fratello Beppe o gli olandesi Blind e Ronald De Boer. In panchina Liedholm e Morini.

Nel Milan, guidato per l'occasione da Sacchi e Capello, tutti i compagni che condivisero con lui i trionfi dell'era berlusconiana. Giovanni Galli e Sebastiano Rossi, Tassotti e Ancelotti, gli olandesi Gullit, Van Basten e Rijkaard e Roberto Baggio, Virdis e Weah. 

Queste le formazioni in campo:

Milan: G. Galli; Tassotti, F. Galli, F. Baresi, Mussi; Colombo, Ancelotti, Rijkaard, Donadoni; Van Basten, Gullit
A disp.: S. Rossi, Massaro, De Napoli, Cardone, R. Baggio, Desailly, Davids, Lentini, Virdis, Weah, Simone, Stroppa. All. Sacchi e Capello

All Stars: Preud’homme; Gerets, Blind, Hierro, Bergomi; Michel, Redondo, Wilkins; Zico; Careca, Romario
A disp.: Ielpo, G. Baresi, R. De Boer, Butragueno, H. Sanchez, Hateley, Vialli, Papin. All. Liedholm e Morini

franco baresi

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