Roma, Soulé resta in uscita: è stato proposto al Milan

Il club rossonero dal canto suo sta trattando la cessione di Leao e in questi giorni ha visto sfumare il grande obiettivo Karetsas, quindi è potenzialmente alla ricerca di un giocatore sulla trequarti e starebbe monitorando con attenzione il profilo di Soulé, che per caratteristiche tecniche rispecchia quelle dei profili graditi al tecnico Ruben Amorim e per età e prezzo rientra perfettamente nei parametri della dirigenza rossonera.