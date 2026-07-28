Roma, Soulé resta in uscita: è stato proposto al Milan

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e quando le risorse non sono infinite entrano in gioco le idee e le occasioni. Lo sanno bene la Roma e il Milan, che mentre accolgono Castro nella Capitale e trattano col Fenerbahce per Leao, pensano anche a un'operazione che potrebbe risolvere i guai di entrambe le squadre...
Tra i nodi principali in casa giallorossa c'è infatti il futuro di Matías Soulé. L'attaccante argentino classe 2003 non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini, che per quel ruolo preferirebbe un profilo più concreto sotto porta e nutre qualche dubbio sulla sua tenuta fisica dopo i problemi di pubalgia della passata stagione, così il direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico, sta valutando possibili soluzioni in uscita (utili anche in tema di Fpf) e secondo quanto riporta Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giocatore sarebbe stato proposto al Milan.
Il club rossonero dal canto suo sta trattando la cessione di Leao e in questi giorni ha visto sfumare il grande obiettivo Karetsas, quindi è potenzialmente alla ricerca di un giocatore sulla trequarti e starebbe monitorando con attenzione il profilo di Soulé, che per caratteristiche tecniche rispecchia quelle dei profili graditi al tecnico Ruben Amorim e per età e prezzo rientra perfettamente nei parametri della dirigenza rossonera.
Sebbene la trattativa non sia ancora entrata in una fase avanzata - la Roma valuta il cartellino una cifra vicina ai 30 milioni di euro - l'ipotesi potrebbe sicuramente diventare più concreta nelle battute finali del mercato, specie se in casa rossonera si sbloccheranno altre operazioni in uscita e magari attraverso una formula come il prestito con obbligo di riscatto.