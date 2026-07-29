Milan, è ufficiale l'acquisto di Sankhoun Diawara: c'è la firma del difensore

Il Milan ha acquistato ufficialmente Sankhoun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a Casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione in arrivo.
Il comunicato
"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sankhoun Diawara dall'ESTAC Troyes, fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale.
Nato a Parigi il 13 gennaio 2006, Diawara cresce calcisticamente in Francia nei settori giovanili del FC Solitaires Paris e del CA Paris-Charenton, prima di approdare, nel 2020, nel vivaio del Troyes. Dopo aver completato il proprio percorso di formazione nel Club francese, esordisce in Prima Squadra nel novembre 2024 in Coppa di Francia. Nella stagione successiva colleziona 17 presenze tra campionato e coppa nazionale, contribuendo alla promozione del Troyes in Ligue 1 e alla conquista del titolo di Ligue 2 mettendosi rapidamente in evidenza come uno dei giovani difensori più promettenti del campionato.
Difensore mancino, Diawara abbina qualità tecniche, forza fisica e personalità, caratteristiche che ne fanno un giovane di grande prospettiva, già protagonista del calcio professionistico francese e pronto a proseguire il suo percorso in rossonero. Sankhoun Diawara indosserà la maglia numero 13. Il Club rivolge a Sankhoun un caloroso benvenuto".
Le parole
"Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l'ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Amo il calcio fin da quando ero piccolo e, poco alla volta, sto realizzando il mio sogno di bambino. Sono nato con un pallone tra i piedi, ogni volta che entro in campo lo faccio per dare il 200%", le prime parole di Diawara da calciatore del Milan.