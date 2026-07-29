Milan, è ufficiale l'acquisto di Sankhoun Diawara: c'è la firma del difensore

"Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l'ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Amo il calcio fin da quando ero piccolo e, poco alla volta, sto realizzando il mio sogno di bambino. Sono nato con un pallone tra i piedi, ogni volta che entro in campo lo faccio per dare il 200%", le prime parole di Diawara da calciatore del Milan.