Lecce, dal Paris Fc arriva l'attaccante Guebbels

01 Ago 2026 - 10:17
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Primo colpo di mercato del Lecce. Il direttore sportivo del club giallorosso Stefano Trinchera si è assicurato le prestazioni del centravanti classe 2001 Willem Geubbels, proveniente dal Paris Fc, formazione militante nella Ligue 1 francese. Il nuovo attaccante giallorosso, che arriva nel Salento a titolo definitivo, è atteso oggi pomeriggio in città, dove si sottoporrà alle rituali visite mediche. Concluso l'iter sanitario, Guebbels sottoscriverà il contratto, presumibilmente per cinque anni, che lo legherà al club giallorosso, per poi mettersi a disposizione di mister Di Francesco.

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