Juve-Kolo Muani, altra telenovela: questa volta per la tournée a Hong Kong

La Juventus è impegnata in una corsa contro il tempo per riuscire a far partire Randal Kolo Muani alla volta di Hong Kong, con il tecnico Luciano Spalletti e la squadra in partenza per domenica sera (ora italiana). Nonostante l'accordo di massima già raggiunto tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain, restano gli ultimissimi dettagli burocratici ancora da limare. Mentre l'attaccante spera in una rapida fumata bianca per aggregarsi subito al gruppo, la complessa operazione di mercato rischia di trasformarsi in un'altra "telenovela" destinata a prolungarsi fino all'ultimo istante utile prima del decollo. Lo scrive Tuttosport.