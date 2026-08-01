Mastantuono arriva in Serie A: "Vado in Italia". Ma in quale squadra?

La Fiorentina ha messo nel mirino il classe 2007 Franco Mastantuono del Real Madrid, inserendosi in una corsa di mercato che vede coinvolti anche Milan e Napoli in vista della prossima stagione.
Nel pieno dei contatti tra i dirigenti viola e il club spagnolo, un indizio chiave arriva direttamente dalle parole del giovane attaccante argentino, che secondo il Corriere dello Sport avrebbe confidato al tecnico dei blancos José Mourinho la sua ferma intenzione: "Vado in Italia", escludendo qualsiasi altra destinazione estera e aprendo concretamente le porte a un suo sbarco in Serie A.
Il Real Madrid spinge per mantenere il controllo sul giocatore anche in caso di cessione.