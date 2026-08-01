Mastantuono arriva in Serie A: "Vado in Italia". Ma in quale squadra?

Nel pieno dei contatti tra i dirigenti viola e il club spagnolo, un indizio chiave arriva direttamente dalle parole del giovane attaccante argentino, che secondo il Corriere dello Sport avrebbe confidato al tecnico dei blancos José Mourinho la sua ferma intenzione: "Vado in Italia", escludendo qualsiasi altra destinazione estera e aprendo concretamente le porte a un suo sbarco in Serie A.