La Juve continua a seguire Reijnders: il piano per l'ex Milan

La Juventus monitora Tijjani Reijnders del Manchester City. Valutata la formula del prestito con diritto di riscatto per il centrocampista olandese

01 Ago 2026 - 10:00
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Tijani Reijnders © italyphotopress

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La Juventus continua a seguire con forte interesse la situazione di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese reduce da una stagione complicata al Manchester City e inserito dal club bianconero nella lista delle opportunità di mercato per rinforzare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti.

Arrivato in Inghilterra nell'estate 2025 per una cifra (a seconda dei bonus) compresa tra i 57,7 e i 70 milioni di euro e legato ai Citizens fino al 2030 con un ingaggio di circa 7 milioni netti, l'ex Milan potrebbe trovare meno spazio con l'arrivo in panchina di Enzo Maresca, l'arrivo di Elliot Andersson e quello possibile di Ayyoub Bouaddi.

Per aggirare l'elevata valutazione del cartellino, con un valore a bilancio di 46 milioni di euro al 30 giugno 2026, la dirigenza bianconera spera - magari verso fine mercato - in una formula basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro, un'operazione che resta però subordinata alle valutazioni sulle uscite a centrocampo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Lo scrive Tuttosport.

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