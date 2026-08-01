La Juve continua a seguire Reijnders: il piano per l'ex Milan

Arrivato in Inghilterra nell'estate 2025 per una cifra (a seconda dei bonus) compresa tra i 57,7 e i 70 milioni di euro e legato ai Citizens fino al 2030 con un ingaggio di circa 7 milioni netti, l'ex Milan potrebbe trovare meno spazio con l'arrivo in panchina di Enzo Maresca, l'arrivo di Elliot Andersson e quello possibile di Ayyoub Bouaddi.