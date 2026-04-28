Milan, Cardinale approva le richieste di Allegri: Gila primo obiettivo

Cardinale avrebbe dato il via libera a un mercato che soddisfi le richieste di Allegri, come scrive La Gazzetta dello Sport. Ovvero un innesto importante per reparto con giocatori pronti ed esperti per affrontare la prossima Champions League. Gila, 25 anni, avrebbe l'età perfetta per non invecchiare la rosa, ma allo stesso tempo ha già discreta esperienza nel campionato italiano e in campo internazionale.