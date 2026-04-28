Milan, Cardinale approva le richieste di Allegri: Gila primo obiettivo
L'allenatore chiede un innesto importante ed esperto per reparto per poter affrontare la prossima Champions. Per il laziale offerta tra i 20 e i 25 milioni
Il Milan proverà a ripartire da Mario Gila. Il difensore spagnolo nella Lazio è tra i primissimi obiettivi del mercato rossonero e l'investimento per acquistarlo sarebbe stato approvato direttamente dal proprietario Gerry Cardinale, in visita a Milano nei giorni scorsi anche per la partita contro la Juventus.
Cardinale avrebbe dato il via libera a un mercato che soddisfi le richieste di Allegri, come scrive La Gazzetta dello Sport. Ovvero un innesto importante per reparto con giocatori pronti ed esperti per affrontare la prossima Champions League. Gila, 25 anni, avrebbe l'età perfetta per non invecchiare la rosa, ma allo stesso tempo ha già discreta esperienza nel campionato italiano e in campo internazionale.
L'allenatore apprezza il profilo così come ovviamente il Ds Tare, dirigente che lo portò in Italia dal Real Madrid quando ancora lavorava per la Lazio nel 2022. Tra gli altri nomi, molto difficile poter arrivare a Kim del Bayern Monaco: l'ex Napoli percepisce uno stipendio da 9 milioni netti più bonus, impossibile da avvicinare per i club italiani.
Molto diversa la situazione di Gila, in scadenza di contratto nel 2027. Il Milan proverà a farsi avanti con un'offerta tra i 20 e i 25 milioni, bonus compresi, ma andrà sfidata la resistenza di Lotito, storicamente poco propenso a svendere i propri gioielli. Il difensore biancoceleste attualmente guadagna 1,1 milioni di euro a stagione e beneficia ancora del decreto crescita, quindi un contratto più sostanzioso sarebbe facilitato anche dagli sgravi fiscali favorevoli per i rossoneri.
Mentre un altro nome nella lista di Tare è quello di Thomas Kristensen dell'Udinese, considerato che il prestito di Odogu costringerà ad almeno due innesti per il pacchetto arretrato.