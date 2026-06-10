Milan, Glasner a un passo: c'è l'accordo per un biennale da 5 milioni

Almeno una casella, forse, è stata riempita. Il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner, in fondo il tecnico che maggiormente aveva convinto il consulente speciale di Red Bird e Gerry Cardinale nel lungo casting per il ruolo lasciato vacante da Massimiliano Allegri. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, due anni, e soprattutto sull'ingaggio: 5 milioni di euro bonus compresi. E per bonus, vista la scottatura della stagione appena mandata in archivio, c'è ovviamente la qualificazione alla prossima Champions. Glasner ha detto sì perché l'occasione di approdare in un club dal passato così prestigioso non poteva davvero farsela scappare. Quindi, nonostante fosse segnalato come legato a doppio filo, siederà sulla panchina del Milan con o senza la direzione tecnica di Ralf Rangnick, lui invece ancora appeso a un filo.