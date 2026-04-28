MANOVRE BIANCONERE

Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro

I tedeschi provano a corteggiare l'attaccante, che però pensa a un nuovo capitolo a Torino. Matrimonio allungato al 2028 e ingaggio "alla Yildiz" le carte bianconere

28 Apr 2026 - 09:28
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A San Siro contro il Milan è entrato per soli 9 minuti, recupero compreso, ma riavere Dusan Vlahovic a disposizione fa tutta la differenza del mondo per la Juventus e per Luciano Spalletti. L'attaccante serbo è rientrato dopo il fastidio al polpaccio e vuole dare il proprio contributo alla volata Champions bianconera. 

Appena 4 giornate di Serie A separano Vlahovic dalla scadenza del contratto con la Juventus, per quell'accordo siglato nel 2022 quando arrivò dalla Fiorentina e poi mai più ritoccato. Tra infortuni e un rendimento precario (3 reti in 15 gare di campionato), i ragionamenti del classe 2000 e del suo entourage sul futuro potrebbero però andare in una direzione diversa rispetto a quella di un addio. 

Juve, rinnovo Vlahovic: l'ingaggio e la possibile nuova scadenza

 I contatti dell'ultimo periodo sembrano infatti promettere bene per un possibile rinnovo-ponte. Un nuovo accordo, magari di due anni soltanto, fino al 2028, come spiega La Gazzetta dello Sport, per ritornare intanto centrale in un ambiente conosciuto. Anche il riscatto collettivo lanciato da Luciano Spalletti può essere un fattore positivo per Vlahovic, che non si è mai sentito fuori dal gruppo. 

La dirigenza bianconera è in contatto con i suoi agenti e con il padre Milos, decisivo nelle scelte del figlio. La soluzione per allungare il matrimonio potrebbe essere rappresentata da un ingaggio che toccherebbe il tetto fissato con il rinnovo di Yildiz: 6 milioni di euro all'anno più bonus

Vlahovic, sirene tedesche: piace al Bayern Monaco

 Discorso da indirizzare nelle prossime settimane. Se Dusan non sembra propenso a giocare, almeno subito, per un'altra squadra italiana oltre la Juve (chiudendo quindi al Milan che già in estate e in queste settimane ci aveva fatto più di un pensierino), dall'estero le sirene sono soprattutto tedesche. Il Bayern Monaco è interessato e a livello di ingaggio potrebbe offrire almeno la stessa cifra proposta dalla Juve per renderlo vice Kane o comunque farlo rientrare in una batteria di attaccanti di livello. 

Si vedrà, ma Vlahovic ha intanto aperto alla permanenza a Torino: dopo gli infortuni e le incertezze di questo 2025/26, ripartire da un ambiente conosciuto potrebbe essere la strada giusta. Con la voglia, condivisa da Spalletti, di provare a inseguire lo scudetto. 

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