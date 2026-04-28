Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro

Discorso da indirizzare nelle prossime settimane. Se Dusan non sembra propenso a giocare, almeno subito, per un'altra squadra italiana oltre la Juve (chiudendo quindi al Milan che già in estate e in queste settimane ci aveva fatto più di un pensierino), dall'estero le sirene sono soprattutto tedesche. Il Bayern Monaco è interessato e a livello di ingaggio potrebbe offrire almeno la stessa cifra proposta dalla Juve per renderlo vice Kane o comunque farlo rientrare in una batteria di attaccanti di livello.