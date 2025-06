Milan, Maignan vuole il Chelsea e attende il via libera: contatti in corso

Giornate veramente di fuoco per il mercato in uscita del Milan. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, con Theo vicino al trasferimento a Madrid e le sirene del Bayern Monaco che attraggono Leao, un altro big della rosa di Massimiliano Allegri sta per salutare il Diavolo: Milan e Chelsea stanno infatti discutendo per trovare un accordo sulle cifre per il trasferimento di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero ha già comunicato al nuovo tecnico e alla dirigenza che vuole andare nel club inglese e che se non si dovesse trovare un accordo coi Blues, resterebbe al Milan senza rinnovare il contratto che scade il 30 giugno 2026 (per poi andare via a parametro zero l'estate prossima).