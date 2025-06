Il Crystal Palace si fionda su Pavlovic: il Milan chiede più dei 30 milioni di euro offerti

Tijjani Reijnders è andato al Manchester City. Maignan è vicino al Chelsea, per Theo Hernandez si cercano acquirenti diversi dall'Al Hilal visti i continui rifiuti del terzino francese a spostarsi in Arabia e per Leao si ascoltano le sirene del Bayern Monaco. La margherita rossonera che il nuovo tecnico Massimiliano Allegri sta sfogliando è quella delle partenze che potrebbe vedere unirsi un nuovo "petalo": Strahinja Pavlovic. In quella che sembra sempre più una rivoluzione tecnica e un taglio netto col recente passato del Milan, anche il difensore serbo potrebbe partire; stando al The Sun, il Crystal Palace lo avrebbe chiesto ai rossoneri mettendo sul piatto 30 milioni di euro.