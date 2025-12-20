Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Barcellona, Ter Stegen nel mirino dell'Aston Villa

20 Dic 2025 - 20:35

Il futuro di Marc-André ter Stegen potrebbe essere lontano dal Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il portiere sarebbe finito nel mirino dell'Aston Villa: con il Dibu Martinez alle prese con qualche piccolo problema fisico, il club vuole tutelarsi. L'estremo difensore blaugrana ha il contratto in scadenza nel 2028 ma non rientra più nei piani di Flick. Possibile, dunque, una separazione già a gennaio vista la necessità di Ter Stegen di ritrovare continuità per puntare al Mondiale. 

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Calciomercato live

Calciomercato live

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:50
Roma, Gasperini: "Il mercato è un'opportunità"
23:15
Lazio, Sarri: "Mercato? Io non so nulla"
22:02
Real Sociedad: ufficiale Matarazzo nuovo allenatore
21:22
Lazio, Sarri: "Rimanere qui a lungo? Mi farebbe piacere"
21:05
Roma, Massara: "Coglieremo opportunità sul mercato"