Barcellona, Ter Stegen nel mirino dell'Aston Villa

Il futuro di Marc-André ter Stegen potrebbe essere lontano dal Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il portiere sarebbe finito nel mirino dell'Aston Villa: con il Dibu Martinez alle prese con qualche piccolo problema fisico, il club vuole tutelarsi. L'estremo difensore blaugrana ha il contratto in scadenza nel 2028 ma non rientra più nei piani di Flick. Possibile, dunque, una separazione già a gennaio vista la necessità di Ter Stegen di ritrovare continuità per puntare al Mondiale.