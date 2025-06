Milan, oggi le visite mediche di Reijnders col City: "Non potevo più aspettare, voglio giocare il Mondiale per Club"

Dopo la vittoria contro la Finlandia, Tijjani Reijnders ha parlato del suo imminente sbarco al Manchester City e ha confermato che in giornata si sottoporrà alle visite mediche di rito mentre i suo compagni dell'Olanda sono volati da Helsinki ad Amsterdam. "Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per Club con il City - ha dichiarato a fine partita -. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta".