Il Bayern prova l'affondo per Leao: pronta un'offerta da 100 milioni

In principio fu un sondaggio esplorativo: 70 milioni e uno o due giocatori. Risposta: no grazie. Adesso invece si fa sul serio. Il Bayern Monaco è pronto a forzare la mano per Rafa Leao e sarebbe in procinto di presentare al Milan un'offerta da 100 milioni. Non ancora la cifra che i rossoneri ritengono adeguata per lasciar partire il portoghese, ma certamente una proposta da prendere seriamente in considerazione e valutare. Provando, magari, ad aggiungere Kim, per dire uno dei giocatori che da Monaco partiranno e che a Massimiliano Allegri potrebbero anche interessare.



Certo la partenza di Rafa configurerebbe il punto più alto - o più basso, a seconda dei punti di vista - di quella che è evidentemente una rivoluzione a suo modo storica: via lo zoccolo duro dell'ultimo scudetto, da Leao a Maignan passando per Theo Hernandez, dentro forze fresche e soprattutto motivate. E chissà che non possa essere il giusto punto di ripartenza. Intanto però bisogna fermarsi ai fatti e i fatti dicono questo: Maignan dovrebbe diventare un giocatore del Chelsea tra oggi e domani (c'è ancora distanza tra i 30 milioni che vuole il Milan e i 20 bonus compresi che mettono sul piatto i londinesi, ma si tratta), Leao è in attesa di notizie dalla società, Theo Hernandez aspetta sulla sponda del fiume un'offerta europea e solo europea che possa davvero intrigarlo. L'Atletico Madrid? Certamente. Ma ancora di offerte vere e proprie non se ne parla.