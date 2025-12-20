Arsenal, il Fenerbahce piomba su Martinelli

Il futuro all'Arsenal di Gabriel Martinelli sembrerebbe abbastanza incerto. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni provenienti dalla Turchia, i Gunners avrebbero aperto alla cessione del brasiliano e il Fenerbahce sarebbe uno dei principali pretendenti. L'affare, comunque, sarebbe molto complesso sia per il valore del cartellino sia per le richieste contrattuali. Inoltre, sul classe 2001ci sarebbero anche diversi club della Saudi Pro League. In questa stagione, Martinelli ha collezionato 18 presenze, 6 gol e un assist: il suo contratto scade a giugno 2027.