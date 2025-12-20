Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Arsenal, il Fenerbahce piomba su Martinelli

20 Dic 2025 - 19:19

Il futuro all'Arsenal di Gabriel Martinelli sembrerebbe abbastanza incerto. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni provenienti dalla Turchia, i Gunners avrebbero aperto alla cessione del brasiliano e il Fenerbahce sarebbe uno dei principali pretendenti. L'affare, comunque, sarebbe molto complesso sia per il valore del cartellino sia per le richieste contrattuali. Inoltre, sul classe 2001ci sarebbero anche diversi club della Saudi Pro League. In questa stagione, Martinelli ha collezionato 18 presenze, 6 gol e un assist: il suo contratto scade a giugno 2027. 

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Calciomercato live

Calciomercato live

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:19
Arsenal, il Fenerbahce piomba su Martinelli
18:10
Lazio, Pedro: "Il ritiro è vicino, mi godo ogni momento"
17:15
Sassuolo, rinnovo difficile per Laurienté: possibile addio a gennaio
16:35
David Luiz rivela: "Conte mi voleva al Napoli"
16:25
Thiago Silva torna in Europa, ma non al Milan: è ufficialmente del Porto