Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LE MOSSE ROSSONERE

Il Milan pensa al futuro: vicini i rinnovi di Pulisic e Saelemaekers, strada in salita per Maignan

La squadra rossonera vuole blindare l'attaccante statunitense e il centrocampista belga, ma al tempo stesso vuole evitare di perdere a zero il portiere francese

18 Set 2025 - 15:29

Il Milan sembra essersi ripreso dopo la sconfitta all'esordio con la Cremonese e, dopo i due successi con Lecce e Bologna, si può finalmente tirare un sospiro di sollievo e pensare già al futuro. Perché se è vero che il mercato si è appena concluso, è già tempo di pensare a rinnovi e alle mosse per le prossime stagioni, a partire dalla situazione di Mike Maignan

Il numero 1 dei rossoneri ha dovuto lasciare il campo nell'ultima sfida con i rossoblu per un problema al polpaccio, lasciando il Diavolo per l'ennesima volta orfano del suo portiere. Tutto ciò costringe Igli Tare e Giorgio Furlani a fare dei ragionamenti in vista del futuro, con Lorenzo Torriani che scalpita e con un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2026. Urge quindi trovare un accordo e un eventuale erede qualora il 19enne impegnato con Milan Futuro non dovesse essere all'altezza del compito, ma soprattutto per evitare di perdere l'estremo difensore francese a zero.

In estate Maignan era stato molto vicino alla cessione al Chelsea, tuttavia Massimiliano Allegri aveva fermato tutto puntando ancora una volta al transalpino. L'ennesimo infortunio ha però riaperto la partita con le trattative per il rinnovo che sono naufragate negli ultimi mesi dopo un accordo di massima attorno ai cinque milioni a stagione sino al 2028 come riportato da Tuttosport. Il Milan vuole evitare un altro caso Donnarumma e per questo nelle prossime settimane dovrà provare a uscire dall'impasse al fine di monetizzare su un'eventuale cessione di Maignan.

Leggi anche
CAPRILE, CAGLIARI

Aria di derby per la porta, Milan e Inter puntano Caprile

Decisamente più semplici le strade che portano ai rinnovi di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, due punti fermi della squadra di Allegri ed entrambe in scadenza nel 2027. Per l'americano si punta a un prolungamento sino al 2029 con un aumento dello stipendio sino a cinque milioni più bonus complice l'aiuto offerto dal Decreto Crescita. Discorso simile per il centrocampista belga che andrà a percepire tre milioni di euro dopo che le trattative con l'agente sono già state avviate nelle scorse settimane. I prossimi mesi saranno infine decisivi anche per Fikayo TomoriRuben Loftus-Cheek che andranno in scadenza nel 2027 e per cui il Milan potrebbe già muoversi a inizio 2026. 

milan
maignan
pulisic
saelemaekers

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Milan

CAPRILE, CAGLIARI

Aria di derby per la porta, Milan e Inter puntano Caprile

Da Adli a Simic, il mercato è chiuso ma il Milan non smette di incassare: le cifre

Walker prepara l'arrivo in Italia: organizzata una festa d'addio segreta. L'Inter può beffare il Milan sul tempo

Milan, è fatta per Modric: visite mediche a inizio settimana

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

Milan, dall'Arabia arrivano 8 milioni per Adli: a un passo la cessione del francese

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:24
Palermo, ecco Bereszynski: nei prossimi giorni visite e firma
14:12
Milan, si lavora al rinnovo di Saelemaekers
13:00
Montenegro, Vucinic nuovo allenatore: domani l'annuncio
12:17
Bologna, Fenucci: "A Lucumì abbiamo proposto rinnovo di contratto con adeguamento"
11:25
Bologna, Sulemana: "L'Atalanta non è un rimpianto"