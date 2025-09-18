Il Milan pensa al futuro: vicini i rinnovi di Pulisic e Saelemaekers, strada in salita per Maignan

Il Milan sembra essersi ripreso dopo la sconfitta all'esordio con la Cremonese e, dopo i due successi con Lecce e Bologna, si può finalmente tirare un sospiro di sollievo e pensare già al futuro. Perché se è vero che il mercato si è appena concluso, è già tempo di pensare a rinnovi e alle mosse per le prossime stagioni, a partire dalla situazione di Mike Maignan.