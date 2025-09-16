Dubbi su Maignan, il Milan punta Caprile e c'è aria di derby con l'Inter

C'è sempre aria di derby in quel di Milano, anche quando Milan e Inter non si sfidano sul campo. La stracittadina, infatti, potrebbe presto spostarsi anche in sede di mercato dopo che i rossoneri e i nerazzurri avrebbero messo entrambe lo stesso nome in cima alla lista in entrata in vista delle prossime finestre di calciomercato: Elia Caprile. Il Diavolo, infatti, starebbe valutando il da farsi tra i pali, con un'attenta analisi su Maignan il cui fisico ultimamente ha fatto parecchi scherzi ai rossoneri, non ultimo lo stop col Bologna. E il portiere del Cagliari è uno di quei nome che solletica il pensiero di Tare. Ma non solo, perché anche la dirigenza di viale della Liberazione ha attenzionato l'estremo difensore che i sardi hanno riscattato nei mesi scorsi.