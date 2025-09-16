Dubbi su Maignan, il Milan punta Caprile e c'è aria di derby con l'Inter

Rossoneri e nerazzurri avrebbero messo nel mirino il portiere Cagliari per il futuro
CAPRILE, CAGLIARI © IPA
C'è sempre aria di derby in quel di Milano, anche quando Milan e Inter non si sfidano sul campo. La stracittadina, infatti, potrebbe presto spostarsi anche in sede di mercato dopo che i rossoneri e i nerazzurri avrebbero messo entrambe lo stesso nome in cima alla lista in entrata in vista delle prossime finestre di calciomercato: Elia Caprile. Il Diavolo, infatti, starebbe valutando il da farsi tra i pali, con un'attenta analisi su Maignan il cui fisico ultimamente ha fatto parecchi scherzi ai rossoneri, non ultimo lo stop col Bologna. E il portiere del Cagliari è uno di quei nome che solletica il pensiero di Tare. Ma non solo, perché anche la dirigenza di viale della Liberazione ha attenzionato l'estremo difensore che i sardi hanno riscattato nei mesi scorsi.
Chi avrebbe più urgenza di intervenire tra i pali è il Milan. Non sulla carta, perché non c'è una reale emergenza di sostituire un portiere, infortunato o partente, bensì per i messaggi che arrivano dal fisico. Sul banco degli imputati c'è quello di Maignan, che dall'inizio dell'avventura in rossonero ha saltato 40 partite (una stagione di Serie A, numeri alla mano) a causa di guai e problemi di natura muscolare e non solo. E se in più si aggiunge un contratto in scadenza a giugno 2026 e le trattative in stallo, il caso è dietro l'angolo. I rossoneri vogliono cercare di capire, di valutare cosa fare per non prendersi rischi e, eventualmente, farsi trovare pronti sul mercato.
Come riferito da Calciomercato.com i nomi nella lista alla voce "portiere" non mancano. E quello più interessante è proprio quello di Elia Caprile. Già messosi in luce in B col Bari, poi passato all'Empoli via Napoli prima del passaggio al Cagliari con riscatto avvenuto lo scorso giugno, il classe 2001 è un profilo che piace alla dirigenza rossonera. Soprattutto per la fattibilità e il peso dell'operazione, con l'estremo difensore veneto che vale tra i 10 e i 12 milioni. L'altro nome è quello di Zion Suzuki del Parma, con valutazione tra i 25 e i 30 milioni. Ma non è da escludere neanche la soluzione interna, stile Donnarumma, con la promozione di un promettente Torriani. Ma serve comunque una garanzia.
E se a muoversi è anche l'Inter, Caprile rientra in questa categoria. Secondo quanto emerso, la dirigenza nerazzurra avrebbe avviato i contatti con l'agente del portiere per affidargli la porta come erede di Sommer. Sulla lista del club di viale della Liberazione c'è però anche Carnesecchi.
