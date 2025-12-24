Lazio, l'Al Ittihad insiste per Tavares: club al lavoro per trovare l'intesa

Arrivano buone notizie sul fronte mercato in casa Lazio. I biancocelesti infatti dopo il blocco dell'ultima sessione a gennaio potranno tornare a operare senza alcun tipo di restrizioni. Al momento però l'operazione più calda in casa Lazio riguarda una possibile partenza: si tratta di Nuno Tavares. Tra il laterale portoghese e Maurizio Sarri non è mai scoccata la scintilla, tant'è che dopo l'infortunio l'ex Arsenal è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico toscano. Per questo ora Tavares non è più considerato così incedibile dalla Lazio. Il club più interessato è l'Al Ittihad che però non ha ancora presentato un'offerta convincente a Lotito. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per provare a raggiungere un'intesa sulla valutazione del calciatore.