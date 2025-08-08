Milan, il mercato passa dalla Premier: Hojlund attende un segnale, per Musah spunta la pista inglese

Il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita, si lega a doppio filo alle manovre dei club di Premier League. Sì perché se l'arrivo di Hojlund si è leggermente messo in discesa dopo l'approdo di Sesko al Manchester United, due club inglesi hanno puntato dei calciatori rossoneri. Parliamo di Thiaw e di Musah, finito nel mirino del Nottingham Forest. Per entrambi il ds Tare non scende sotto a una valutazione pari a 30 milioni di euro.