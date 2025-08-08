Milan, il mercato passa dalla Premier: Hojlund attende un segnale, per Musah spunta la pista inglese

© milan.it
Il danese,che resta l'obiettivo numero uno, attende una comunicazione dallo United
Il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita, si lega a doppio filo alle manovre dei club di Premier League. Sì perché se l'arrivo di Hojlund si è leggermente messo in discesa dopo l'approdo di Sesko al Manchester United, due club inglesi hanno puntato dei calciatori rossoneri. Parliamo di Thiaw e di Musah, finito nel mirino del Nottingham Forest. Per entrambi il ds Tare non scende sotto a una valutazione pari a 30 milioni di euro.
Anzi, per il tedesco i Magpies potrebbero presto ritoccare l'offerta arrivando a toccare quota 36 milioni di euro. Per il centrocampista invece, siamo ancora in una fase embrionale. Il Nottingham, in trattativa con la Juve per Douglas Luiz, ha fatto più di un pensierino all'ex Valencia. Difficilmente ci saranno problemi tra club a trovare un accordo, più difficile invece convincere Musah a cambiare paese senza aspettare le mosse del Napoli di Conte. Naturalmente un incasso elevato grazie al ricco mercato inglese potrebbe cambiare, e di molto, le manovre del Milan in queste ultime settimane di mercato.
Settimane in cui i rossoneri cercheranno si stringere per Rasmus Hojlund: l'ex Atalanta aspetta ancora che i Red Devils li comunichino ufficialmente la decisione di metterlo in uscita. La trattativa per il 22enne, giudicato il profilo ideale a Casa Milan, non è delle più facili, ma c'è fiducia riguardo un ammorbidimento di Amorim in merito alla formula dell'operazione. Certo, poi andrebbe raggiunta un'intesa sulle cifre: il Milan non è intenzionato a versare più di 5-6 milioni di euro per il prestito oneroso. La pista però è concreta, sicuramente più di quella con al centro Dusan Vlahovic, alla porta in casa Juve.
