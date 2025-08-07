Il Milan spinge per Hojlund: lo United prende Sesko e potrebbe liberarlo. Sullo sfondo c'è la Roma

Al momento il nome in pole è quello di Rasmus Hojlund, finito ufficialmente sul mercato dopo l'arrivo di Sesko allo United per 73,7 milioni di sterline (66.3 parte fissa, il resto in bonus) equivalenti a 85 milioni di euro. Il 22enne centravanti, che era obiettivo di mercato anche del Newcastle, dovrà ora sottoporsi alle visite mediche prima della firma e dello sbarco all'Old Trafford. L'arrivo di Sesko 'libera' Hojlund. Tare ci sta lavorando, e il ds ha individuato anche la formula perfetta per arrivare al danese: il prestito con diritto di riscatto intorno ai 30-35 milioni di euro. Modalità che non fa impazzire i Red Devils, desiderosi di monetizzare nell'immediato. La pista però è concreta, considerando anche l'agenzia, la CAA BASE, che sta curando le uscite del club inglese. Tra le fila dell'agenzia spicca il noto intermediario Paolo Busardò che ha curato diversi affari con al centro anche il Milan. L'ultimo, in ordine temporale, è quello che ha portato Samuele Ricci dal Milan al Torino.