Jashari, prime parole al Milan: "Giocare con Modric è incredibile. Ho amato Pirlo e Baggio"

Milan, Jashari si allena insieme ai compagni
© milan.it
© milan.it
Il neo centrocampista rossonero ha affidato alla televisione ufficiale del club le prime impressioni dopo l'arrivo in Italia
Ardon Jashari, appena arrivato al Milan, ha rilasciato la sua prima intervista alla televisione del club rossonero: "E' una sensazione incredibile essere qui dopo le ultime settimane. Sono orgoglioso di essere in questo club storico. Voglio aiutare questa squadra a tornare al posto che le spetta, a vincere titoli e darò tutto me stesso per questo obiettivo. L'interesse del Milan mi ha subito reso orgoglioso, era il percorso che volevo fare con la mia famiglia ed era un sogno che avevo fin da bambino. E' stato il club che era sempre presente nella mia famiglia, nel mio gruppo di amici e quindi posso dire che il sogno si è avverato".
Jashari ha poi parlato delle sue caratteristiche tecniche: "Penso di poter dare un grande impatto in termini fisici. Aiuterò la squadra sia offensivamente che difensivamente, cercherò di fare l’ultimo passaggio e aiutare i miei compagni a segnare. I giocatori del Milan del passato che ho apprezzato di più? Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva molto come giocavano, erano tecnici e forti, creativi nell’ultimo passaggio. È quello che cerco di fare”.
Ora avrà la possibilità di giocare con un altro grande come Luka Modric: “È fantastico. Inizia il mio percorso, al fianco di un giocatore così incredibile, che ha vinto così tanto. Mi può solo aiutare, voglio imparare tutto da lui e ascoltare tutti i suoi insegnamenti, dentro e fuori dal campo. E' una cosa fantastica, comunque, poter fare parte di questo club fantastico. Quello che posso dire è che voglio fare la mia parte e, come ho detto, di riportare la squadra dove merita. La scelta della maglia numero 30? Ho iniziato con questo numero in Svizzera, l’ho scelta perché ho sempre amato Messi, che ha iniziato con questo numero. Mi ha aiutato molto, sia in Svizzera che in Belgio, spero di farne un numero storico. Il mio messaggio ai tifosi milanisti? Ciao tifosi rossoneri, andiamo a vincere”, ha concluso Jashari.
© milan.it
© milan.it
Commenti (0)