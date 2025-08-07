Jashari, prime parole al Milan: "Giocare con Modric è incredibile. Ho amato Pirlo e Baggio"

Ora avrà la possibilità di giocare con un altro grande come Luka Modric: “È fantastico. Inizia il mio percorso, al fianco di un giocatore così incredibile, che ha vinto così tanto. Mi può solo aiutare, voglio imparare tutto da lui e ascoltare tutti i suoi insegnamenti, dentro e fuori dal campo. E' una cosa fantastica, comunque, poter fare parte di questo club fantastico. Quello che posso dire è che voglio fare la mia parte e, come ho detto, di riportare la squadra dove merita. La scelta della maglia numero 30? Ho iniziato con questo numero in Svizzera, l’ho scelta perché ho sempre amato Messi, che ha iniziato con questo numero. Mi ha aiutato molto, sia in Svizzera che in Belgio, spero di farne un numero storico. Il mio messaggio ai tifosi milanisti? Ciao tifosi rossoneri, andiamo a vincere”, ha concluso Jashari.