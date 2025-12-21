Logo SportMediaset

Mercato

Genoa, tre obiettivi di mercato per gennaio: i nomi

21 Dic 2025 - 23:19

Il Genoa cerca rinforzi dal mercato da regalare a Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, sono tre gli obiettivi principali del club rossoblu in vista della prossima sessione. Il primo nome è quello di Mattia Perin, che potrebbe anche lasciare la Juventus e tornare al Genoa, del quale è stato anche capitano. Il secondo è Edin Dzeko, ai margini dal progetto Fiorentina e grande amico di De Rossi, che lo vorrebbe portare con sè sotto la lanterna. Il terzo, invece, è Nicolò Pisilli, che in questa prima parte di stagione sta trovando pochissimo spazio con la Roma. Il club giallorosso, però, è alle prese con altre mosse di mercato (Zirzkee e Raspadori in primis) e non ha ancora dato il via libera alla cessione. 

