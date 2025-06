Milan, il Leverkusen apre per Xhaka

L'operazione, che sembrava essersi arenata per via delle richieste del Leverkusen (15 milioni per non fare minusvalenza, ndr), si riaccende quindi prepotentemente. La determinazione di Tare nel voler portare Xhaka a Milanello è evidente e l’apertura del club tedesco a una cifra più contenuta dimostra una volontà di negoziare che prima non era emersa. E dimostra anche che la volontà del giocatore è quella di intraprendere una nuova avventura, magari in un campionato prestigioso come la Serie A e in un club storico come il Milan.