Il Milan manda Camarda al Lecce: accordo per il prestito

Francesco Camarda non vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione. Il club rossonero, infatti, ha deciso di mandare il giovane talento a farsi le ossa altrove e ha trovato l'accordo con il Lecce per permettergli di giocare con continuità. Camarda, 14 presenze tra Serie A e Champions League, si trasferirà in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Diavolo non vuole correre il rischio di perdere l'attaccante classe 2008 in caso di sua esplosione e per questo ha deciso di avvalersi della possibilità di controriscattarlo se il Lecce decidesse di esercitare l'opzione di acquisto a fine stagione.