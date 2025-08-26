Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan, è Harder l'attaccante per Allegri: accordo raggiunto, si attende il via libera dello Sporting

Il danese ha detto sì, battuta la concorrenza dei francesi del Rennes 

26 Ago 2025 - 01:26
Tramontata definitivamente l'opzione Boniface, il Milan ha scelto Conrad Harder per l'attacco. Sarà il danese il nuovo bomber di Massimiliano Allegri: dopo ore di riflessione, il 20enne ha accettato la corte dei rossoneri che da ieri avevano raggiunto l'intesa con lo Sporting Lisbona. Ai lusitani andranno 24 milioni di euro più 3 di bonus. Senza dimenticare il 10% sulla futura rivendita.  

Harder, che fino all'ultimo ha chiesto rassicurazioni sulla sua centralità nel progetto rossonero, firmerà un contratto fino al 2030 con un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione. A ore il classe 2005 arriverà a Milano: si attende il via libero dello Sporting Lisbona che vuole prima assicurarsi di aver trovato il sostituto (dovrebbe trattarsi di Ioannidis, bomber e capitano del Panathinaikos). Solo dopo Conrad avrà l'ok per volare in direzione Milano, con i rossoneri che lo attendono in giornata per le visite mediche. Niente da fare quindi per Rennes che è stato a lungo in vantaggio: il pressing del ds Tare dopo il mancato arrivo di Boniface ha cambiato le carte in tavola.

Classe 2005, danese, Harder è cresciuto nelle giovanili del Nordsjælland, club con cui ha segnato 27 gol in 24 partite con la maglia dell'Under 19. Viste le ottime prestazioni, il club danese aveva deciso di promuoverlo in prima squadra facendolo debuttare il 4 giugno 2023: Harder era subentrato nei minuti finale della sfida di Superligaen pareggiata 0-0 contro il Vibor. Promosso definitivamente in prima squadra e individuato come erede di Gyokeres (che questa estate è passato all'Arsenal), l'attaccante ha messo a segno in totale 9 goal e 4 assist in 43 partite. 

Dalla Danimarca allo Sporting: chi è Harder, l'erede di Gyokeres

MILAN-VLAHOVIC PIÙ DIFFICILE

La possibilità che arrivi una seconda punta resta in piedi ma si fa più difficile poiché un conto era l'esborso "minimo" del prestito oneroso di Boniface, un conto i 24 milioni da versare per Harder. Dunque o si troverà un profilo convincente da prendere in prestito oppure l'attacco rossonero rischia di restare così anche perché Dusan Vlahovic, dopo la rete contro il Parma e il ritrovato feeling coi tifosi, sembra più vicino alla permanenza alla Juventus. Ma da qui alle ultime ore di mercato non è da escludere nessuna possibilità, neppure la partenza di Gimenez (accostato alla Roma nonostante le parole del messicano) che consentirebbe di avere quel tesoretto per puntare proprio al serbo, valutato 20 milioni dalla Juve, non interessata a scambi nonostante la proposta rossonera con Saelemaekers sul piatto.

