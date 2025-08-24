Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA SCHEDA

Milan, chi è Conrad Harder: l'erede di Gyokeres allo Sporting Lisbona

L'attaccante danese è finito nel mirino dei rossoneri dopo il mancato acquisto di Boniface 

24 Ago 2025 - 19:49

Il Milan vuole l'erede di Gyokeres. Dopo aver rinunciato all'acquisto di Victor Boniface a causa delle poche garanzie fisiche date dal nigeriano dopo le visite mediche, i rossoneri stanno cercando un altro attaccante da regalare a Massimiliano Allegri e hanno messo gli occhi su Conrad Harder, centravanti di proprietà dello Sporting Lisbona

Leggi anche
Victor Boniface

Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting per Harder, affare da 27 milioni

Classe 2005, danese, Harder è cresciuto nelle giovanili del Nordsjælland, club con cui ha segnato 27 gol in 24 partite con la maglia dell'Under 19. Viste le ottime prestazioni, il club danese ha deciso di promuoverlo in prima squadra facendolo debuttare il 4 giugno 2023: Harder è subentrato nei minuti finale della sfida di Superligaen pareggiata 0-0 contro il Vibor. Promosso definitivamente in prima squadra, l'attaccante ha messo a segno in totale 9 goal e 4 assist in 43 partite

Individuato dallo Sporting Lisbona come sostituto di Victor Gyokeres, i Leões l'hanno prelevato dal Nordsjælland nel 2024 per 19 milioni di euro facendogli firmare un contratto quinquennale con l'aggiunta di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Nella prima stagione in Portogallo, dove ha vinto il campionato e la Supercoppa, ha segnato 11 goal in 50 presenze tra tutte le competizioni. Designato come erede di Gyokeres, con l'addio dell'attaccante svedese in direzione Arsenal, era pronto a prendersi le chiavi dell'attacco dei portoghesi: un'eredità che potrebbe anche non raccogliere, visto il forte interesse da parte del Milan. Per lui anche una presenza con la maglia della Nazionale maggiore

Nonostante la grande fisicità e l'abilità nel gioco aereo, Harder è comunque dotato di grande agilità e di un buon controllo palla. Inoltre, è molto abile a muoversi negli spazi e molto rapido a trovare la posizione giusta per finalizzare: è lui l'attsccante che sta cercando il Milan per cercare di rinforzare il proprio pacchetto offensivo. 

Il Milan vira sul 20enne Harder per l'attacco: arriva dallo Sporting

1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

00:58
MCH DIFESE DA INCUBO TOKYO-KYOTO 24/8 MCH

Difese da incubo in Giappone: che disastri in Kyoto-Tokyo

04:03
DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

01:47
DICH SAELEMAEKERS POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Saelemaekers: “Persa lucidità e concentrazione in certi momenti"

03:24
DICH JUAN JESUS POST SASSUOLO-NAPOLI 23/8 DICH

Juan Jesus: “Abbiamo uno scudetto da difendere e lo faremo col 100%"

01:47
DICH ROMAGNA POST SASSUOLO-NAPOLI 23/8 DICH

Romagna non cerca scuse: “Sconfitta che ci sta”

00:20
DICH JURIC PRE PISA 23/8 DICH

Juric: “L’Atalanta deve essere umile, deve lavorare forte e in silenzio”

01:50
DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

I più visti di Milan

Il Milan perde, un minuto dopo Theo posta: frecciata social?

La Curva Sud resta in silenzio: "Vogliamo tornare a tifare ma con la Cremonese ancora gli stessi divieti"

Allegri: "Non possiamo prendere due gol a partita, la Cremonese non ha rubato nulla"

Massimiliano Allegri

Allegri: "Domani spero di non fare danni. Champions l'obiettivo senza porci limiti"

Leao accoglie Boniface: "Ci aspettano grandi cose. Il polpaccio? Step by step"

Il Milan rivede già i vecchi fantasmi, Allegri spera nel mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:04
Giuntoli, non solo Napoli: oggi al Sinigaglia per Como-Lazio
19:54
Bundesliga: Colonia vince a Magonza, Monchengladbach-Amburgo senza reti
19:53
Ligue 1, vincono Tolosa e Strasburgo
19:01
Fiorentina, Pongracic: "Con Pioli possiamo fare grandi cose"
18:07
Como, Fabregas: "Diao assente, ha dolore ed è condizionato dall'ultimo infortunio"