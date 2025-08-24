Milan, chi è Conrad Harder: l'erede di Gyokeres allo Sporting Lisbona

Il Milan vira sul 20enne Harder per l'attacco: arriva dallo Sporting
L'attaccante danese è finito nel mirino dei rossoneri dopo il mancato acquisto di Boniface
Il Milan vuole l'erede di Gyokeres. Dopo aver rinunciato all'acquisto di Victor Boniface a causa delle poche garanzie fisiche date dal nigeriano dopo le visite mediche, i rossoneri stanno cercando un altro attaccante da regalare a Massimiliano Allegri e hanno messo gli occhi su Conrad Harder, centravanti di proprietà dello Sporting Lisbona.
Classe 2005, danese, Harder è cresciuto nelle giovanili del Nordsjælland, club con cui ha segnato 27 gol in 24 partite con la maglia dell'Under 19. Viste le ottime prestazioni, il club danese ha deciso di promuoverlo in prima squadra facendolo debuttare il 4 giugno 2023: Harder è subentrato nei minuti finale della sfida di Superligaen pareggiata 0-0 contro il Vibor. Promosso definitivamente in prima squadra, l'attaccante ha messo a segno in totale 9 goal e 4 assist in 43 partite.
Individuato dallo Sporting Lisbona come sostituto di Victor Gyokeres, i Leões l'hanno prelevato dal Nordsjælland nel 2024 per 19 milioni di euro facendogli firmare un contratto quinquennale con l'aggiunta di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Nella prima stagione in Portogallo, dove ha vinto il campionato e la Supercoppa, ha segnato 11 goal in 50 presenze tra tutte le competizioni. Designato come erede di Gyokeres, con l'addio dell'attaccante svedese in direzione Arsenal, era pronto a prendersi le chiavi dell'attacco dei portoghesi: un'eredità che potrebbe anche non raccogliere, visto il forte interesse da parte del Milan. Per lui anche una presenza con la maglia della Nazionale maggiore.
Nonostante la grande fisicità e l'abilità nel gioco aereo, Harder è comunque dotato di grande agilità e di un buon controllo palla. Inoltre, è molto abile a muoversi negli spazi e molto rapido a trovare la posizione giusta per finalizzare: è lui l'attsccante che sta cercando il Milan per cercare di rinforzare il proprio pacchetto offensivo.
