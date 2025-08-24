Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting Lisbona per Harder, affare da 27 milioni

Tramontato l'affare del nigeriano dopo le visite mediche, i rossoneri vicini a chiudere per il nuovo attaccante

24 Ago 2025 - 19:54

Saltata la trattativa per Victor Boniface, il Milan ha già voltato pagina ed è pronto a mettere le mani sul nuovo attaccante: Conrad Harder. La dirigenza rossonera ha raggiunto infatti un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per il danese classe 2005. Operazione da 27 milioni di euro bonus compresi. L'agente del giocatore è stato in mattinata a Casa Milan, dove è andato in scena un vertice di mercato con Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri per studiare le prossime mosse di mercato, a partire ovviamente dalla nuova punta da acquistare. Ecco dunque spiegata l'accelerata per il danese. Harder, acquistato la scorsa stagione dal club portoghese per farne l'erede di Gyokeres, nelle scorse ore era stato cercato con insistenza dal Rennes ma, sapendo della possibilità rossonera, ha messo in standby i francesi.

SALTATO L'AFFARE BONIFACE
L'attaccante nigeriano è rientrato in Germania dopo le visite mediche: un viaggio che ha messo fine alla trattativa tra i rossoneri e il Bayer Leverkusen. È stato lo stesso direttore sportivo dei tedeschi Simon Rolfes a fare chiarezza una volta per tutte: "Se Boniface torna a Leverkusen, vuole dire che la trattativa col Milan è finita. Riparlarne? Non penso che succederà. La sua situazione fisica era migliorata...".

MILAN, NON TRAMONTA VLAHOVIC: IPOTESI SCAMBIO CON SAELEMAEKERS
Se il Milan volesse a questo punto prendere una seconda punta, non va accantonata l'ipotesi Vlahovic. Il serbo è in uscita dalla Juventus, i bianconeri stanno studiando la possibilità di offrirlo ai rossoneri in cambio di Saelemaekers che servirebbe a Tudor per colmare il buco sulla fascia vista la possibile, e probabile, uscita di Nico Gonzalez.

Una proposta indecente ma che alla fine potrebbe accontentare tutti. Il belga ha già trascorso lontano da Milano le ultime due stagioni, a Bologna e Roma, e sarebbe un ottimo rinforzo per Tudor soprattutto nel caso dovesse partire Nico Gonzalez (nel mirino dell'Atletico Madrid). Il Milan aveva già proposto, tra luglio e agosto, una serie di scambi alla Juventus: ma le offerte che riguardavano Thiaw, Bennacer e Tomori non avevano mai convinto Comolli.

