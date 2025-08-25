Vlahovic si riprende la Juve: gol e pace con i tifosi, ora l'addio è più lontano

Nel calcio, come nella vita, le cose possono cambiare repentinamente da un momento all'altro e basta un gol per cancellare i malumori e far tornare il sereno. È quello che sta succedendo tra Dusan Vlahovic e la Juventus: l'attaccante serbo, in scadenza nel 2026, è stato per settimane al centro del mercato, il suo addio sembrava scontato ma dopo la serata di domenica tutto è tornato in gioco. "Vlahovic? È concentrato, ha fatto un mese di preparazione perfetto, fa quello che deve fare. Non so cosa succederà. Io comunico, poi la dirigenza dice l'ultima" il commento sibillino di Igor Tudor.