Juve, per giugno si continua a seguire Hjulmand

La Juventus pensa al futuro. Il mercato di gennaio è una finestra sempre molto complessa in cui operare e per questo i vertici bianconeri potrebbero decidere di rimandare a giugno alcune operazioni. Come per esempio un giocatore che possa giocarsi il posto con Manuel Locatelli in cabina di regia. Il pallino della Juventus in quella posizione è Morten Hjulmand. Il centrocampista dello Sporting era finito in orbita bianconera anche nell'ultimo mercato estivo ma i desideri della Juve si sono dovuti scontrare con la valutazione del club portoghese, superiore ai 40 milioni di euro. Secondo quanto riporta Matteo Moretto però, il danese non sarebbe uscito dai radar bianconeri: non è da escludere infatti che a giugno dell'anno prossimo la Juve possa tentare un nuovo assalto a Hjulmand.