Mercato

McKennie, messaggio alla Juve: "Orgoglioso delle 200 presenze. Il rinnovo? Spero di restare"

22 Dic 2025 - 18:29

Weston McKennie celebra il traguardo delle 200 presenze in bianconero e manda un segnale chiaro sul futuro. A margine di un evento all'oratorio Salesiano Michele Rua, il centrocampista texano ha espresso tutto il suo orgoglio, nelle parole riportate da TuttoJuve: "È difficile fare 200 presenze qui, è un grande momento per me e la mia famiglia". Inevitabile la domanda sul contratto: "Rinnovo? Non lo so, lascio fare al mio agente. Però speriamo di rimanere qua". Infine, una battuta sugli elogi ricevuti (citato Spalletti): "Fa sempre piacere quando l'allenatore parla bene di te, io sono sempre a disposizione della squadra".

