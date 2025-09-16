Inter, problema alla schiena per Lautaro ma parte per Amsterdam: si scalda Bonny

Allarme Lautaro Martinez in casa Inter alla vigilia dell'esordio in Champions League ad Amsterdam contro l'Ajax: il capitano nerazzurro ha saltato la rifinitura sul campo e ha lavorato in palestra per un problema alla schiena ma parte regolarmente per la trasferta olandese. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Toro scenderà in campo: a questo punto si scalda Bonny per far coppia con Marcus Thuram in attacco. Resta a casa Darmian, alle prese con una lombalgia.



La svolta cui è chiamata l'Inter dopo le due sconfitte consecutive in campionato prima in casa contro l'Udinese e poi sabato all'Allianz Stadium contro la Juve, parte comunque dai cambi di formazione voluti da Cristian Chivu, che ridisegna la squadra nerazzurra a partire dalla porta, dove Josep Martinez prenderà il posto di Sommer, reduce da una prestazione da dimenticare con i bianconeri. Ma i cambi toccheranno anche due terzi della difesa, che in tre giornate di campionato è stata già infilata per sei volte: in mezzo De Vrij dovrebbe subentrare ad Acerbi e Bisseck prendere il posto di Akanji, che arriva da tre gare di fila tra l'Inter e la nazionale svizzera. Sulle corsie esterne previsto il rientro a sinistra di Dimarco, partito dalla panchina contro la Juve, con Dumfries a destra. Le altre novità arriveranno dal centrocampo, con Sucic pronto a tornare a giocare dal 1' dopo la panchina iniziale a Torino e a far rifiatare Mkhitaryan. Ma occhio anche a Zielinski, che insidia Barella.