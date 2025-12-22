Inter, se parte De Vrij piace Muharemovic

Giovane, con uno stipendio contenuto e con la possibilità di giocare sia centrale che braccetto di sinistra. Tarik Muharemovic sta velocemente scalando le classifiche di gradimento dell'Inter. I nerazzurri potrebbero tentare l'assalto al gioiello del Sassuolo già a gennaio: un po' per anticipare la concorrenza (sono tanti i club che hanno notato il quasi 23enne bosniaco) un po' perché Stefan De Vrij potrebbe lasciare Milano 6 mesi prima della naturale scadenza del suo contratto. L'esperto difensore olandese nelle ultime settimane ha trovato davvero poco spazio nelle rotazioni di Critian Chivu e, secondo i rumors di mercato, starebbe valutando l'ipotesi di cambiare aria per giocarsi le sua carte in vista del Mondiale della prossima estate. Soltanto con l'usacita del 34enne l'Inter potrebbe tentare l'assalto a Muharemovic.