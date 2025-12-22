Logo SportMediaset

Mercato

Sampdoria, Cardenas nuovo capo scouting

22 Dic 2025 - 16:10

Samuel Cardenas è il nuovo head of scouting della Sampdoria. "Dotato di un profilo professionale di respiro globale e di una consolidata esperienza nel settore, Cardenas avrà il compito di ristrutturare, coordinare e potenziare l'area scouting del club, in linea con la visione strategica e i valori sportivi della Sampdoria", spiega il club in una nota. Classe 1995, è stato scelto in piena condivisione dal ceo area tecnica doriana Jesper Fredberg e il ds Andrea Mancini. Cardenas può vantare un'esperienza internazionale importante in particolare in Belgio al Genk, una delle società migliori a livello mondiale nella scoperta di giovani talenti: per 4 anni è stato direttore dell'area scouting. Nel suo curriculum anche esperienze all'Honved in Unghera, allo Schalke 04 in Germania ma anche nella Premier League inglese quando era stato osservatore del Southampton. 

