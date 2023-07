Milan, Danjuma è più vicino: il Villarreal non lo convoca e gli toglie la 9

MANOVRE ROSSONERE

Passi avanti dei rossoneri per l'attaccante olandese classe 1997, previsti nuovi contatti nelle prossime ore

Nel giorno dello sbarco a Milano di Tijjani Reijnders, un altro olandese (di origini nigeriane ma naturalizzato) si avvicina a grandi passi a diventare un nuovo giocatore del Milan: Arnaut Danjuma. L'attaccante classe 1997 non è stato convocato oggi dal Villarreal per l'amichevole pre-campionsto contro l'Altach e la sua maglia numero 9 è finita sulle spalle di Ferrari. Due indizi che sembrano aprire chiaramente all'addio dell'ex Tottenham, per cui il Milan nelle prossime ore avrà nuovi contatti con il club spagnolo per chiudere una trattativa iniziata ormai diversi giorni fa.

Col Villarreal il club rossonero parlerà anche di Samuel Chukwueze (che ha giocato l'amichevole con gli austriaci da titolare), ma la richiesta di 35 milioni di euro, mai scesa, del Sottomarino Giallo viene considerata eccessiva per un giocatore in scadenza nel 2024. Più economico invece arrivare a Danjuma, che si trasferirebbe a Milano in prestito oneroso (si parla di circa 4 milioni) con diritto di riscatto fissato intorno ai 20.

NIENTE AMICHEVOLE ANCHE PER MUSAH

Anche Yunus Musah, altro obiettivo di mercato del Milan, non ha partecipato all'amichevole tra Valencia e Nottingham Forest e dopo l'accordo col Diavolo il suo arrivo a Milano sembra ancora più vicino.

