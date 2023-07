Manovre rossonere

Il difensore centrale classe 2003 è entrato nel mirino dei rossoneri, interessava anche a club italiani come Sampdoria Genoa e Monza

© Getty Images Il Milan è su Facundo Gonzalez del Valencia, imponente difensore centrale mancino del 2003 alto 193 centimetri. I rossoneri hanno iniziato a parlare con il club spagnolo collateralmente all'affare Musah, mostrando interessamento per uno dei leader dell'Uruguay Under 20 campione del mondo, titolo ottenuto contro l'Italia in finale. Gonzalez ha vinto anche il premio di migliore difensore della competizione.

Il Milan prenderebbe in considerazione l'affare se Matteo Gabbia venisse ceduto: su di lui ci sono alcuni club di Serie A, tra cui la Salernitana. Il giocatore è legato al Milan ma la concorrenza in zona centrale è foltissima tra Kjaer, Tomori, Thiaw e Kalulu. Due aspetti spingono i rossoneri a pensare davvero all'affare: Gonzalez ha un contratto in scadenza nel 2024, quindi le pretese non potrebbero essere eccessive da parte del suo attuale club, e soprattutto il giocatore è comunitario. Ha la cittadinanza spagnola e quella italiana, perché il suo bisnonno era di origini piemontesi.

Al momento Furlani e la dirigenza del Milan si stanno concentrando su colpi in zone più urgenti del campo, come l'ala destra il centravanti e il mediano, ma una volta sistemate queste le discussioni con il Valencia potrebbero continuare: l'interesse per Facundo Gonzalez è concreto e il club milanese ha sempre gli occhi spalancati sui talenti più in vista in circolazione.

