Milan, Conceiçao non si sbilancia ma il suo futuro è segnato

Prima il ds, poi l'allenatore e infine i giocatori: una scelta porta dietro l'altra, perché le decisioni da prendere saranno tante, non solo in entrata. Pensiamo a Tijani Reijnders, uno dei migliori di questa disgraziata stagione milanista, un pilastro sul quale, però, si fa vicina una minaccia chiamata Manchester City. Secondo Fabrizio Romano nelle prossime settimane arriverà una prima offerta ai rossoneri per l'olandese, che per il momento vuole concentrarsi sul finale di stagione per poi capire cosa fare, anche in base alle trattative, se ci saranno, tra Milan e Citizens.